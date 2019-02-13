السعودية اليوم / رصد 25 مخالفة بمحلات بيع الحليب ومشتقاته في الطائف



الطائف 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة الطائف (وكالة الخدمات)، حملات تفتيشية على مراكز بيع الحليب ومشتقاته بأنحاء المحافظة، لتطبيق الاشتراطات الصحية داخل أماكن التحضير والتخزين ومتابعة استخراج تراخيص مزاولة المهنة ومطابقتها مع الأنشطة الفعلية القائمة.

ورصدت الحملات التفتيشية مجموعة من المخالفات والتجاوزات الصحية بلغت 25 مخالفة، جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية عليها، إضافة إلى عمل برنامج رقابي لمتابعة أعمال هذه المراكز المخالفة وتصحيحها.

يذكر أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية خصصت برنامجاً للرقابة الميدانية حسب الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك، ومتابعة جميع المراكز الحاصلة على تراخيص والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات ، بالإضافة الى التعامل الفوري مع التجاوزات والمخالفات حفاظاً على صحة المواطن والمقيم .

// انتهى //

15:01ت م

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الطائف 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة الطائف (وكالة الخدمات)، حملات تفتيشية على مراكز بيع الحليب ومشتقاته بأنحاء المحافظة، لتطبيق الاشتراطات الصحية داخل أماكن التحضير والتخزين ومتابعة استخراج تراخيص مزاولة المهنة ومطابقتها مع الأنشطة الفعلية القائمة.ورصدت الحملات التفتيشية مجموعة من المخالفات والتجاوزات الصحية بلغت 25 مخالفة، جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية عليها، إضافة إلى عمل برنامج رقابي لمتابعة أعمال هذه المراكز المخالفة وتصحيحها.يذكر أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية خصصت برنامجاً للرقابة الميدانية حسب الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك، ومتابعة جميع المراكز الحاصلة على تراخيص والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات ، بالإضافة الى التعامل الفوري مع التجاوزات والمخالفات حفاظاً على صحة المواطن والمقيم .// انتهى //15:01ت م0140

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