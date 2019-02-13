السعودية اليوم / تحركات اسرائيلية برية وجوية جنوب لبنان



بيروت 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نفذت قوة مشاة عسكرية اسرائيلية اليوم قوامها 25 جندياً عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة عند الطرف الجنوبي الغربي لبلدة الغجر، دون ان تتجاوز الخط الازرق الحدودي الدولي بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة .

وتزامنت عملية التمشيط مع تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار فوق أجواء منطقتي الغجر والعباسية ومزارع شبعا المحتلة .

وكانت قوة عسكرية اسرائيلية قوامها عشرين جندياً اجتازوا السياج التقني من جهة قرية الغجر المحتلة مصطحبين كلاب بوليسية وتوجهوا نحو مجرى نهر الوزاني حيث قاموا بعملية تفتيش وتمشيط هذه المنطقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من دون خرق الخط الازرق الحدودي بين الجانبين اللبناني والأراضي المحتلة .

// انتهى //

14:57ت م

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بيروت 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنفذت قوة مشاة عسكرية اسرائيلية اليوم قوامها 25 جندياً عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة عند الطرف الجنوبي الغربي لبلدة الغجر، دون ان تتجاوز الخط الازرق الحدودي الدولي بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة .وتزامنت عملية التمشيط مع تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار فوق أجواء منطقتي الغجر والعباسية ومزارع شبعا المحتلة .وكانت قوة عسكرية اسرائيلية قوامها عشرين جندياً اجتازوا السياج التقني من جهة قرية الغجر المحتلة مصطحبين كلاب بوليسية وتوجهوا نحو مجرى نهر الوزاني حيث قاموا بعملية تفتيش وتمشيط هذه المنطقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من دون خرق الخط الازرق الحدودي بين الجانبين اللبناني والأراضي المحتلة .// انتهى //14:57ت م0134

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