السعودية اليوم / مديرية المياه بالقصيم تنفذ مشروع إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي الرئيسي ببريدة



بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

تقوم المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي الرئيسي ببريدة لنقل مياه الصرف من محطة الضخ بالنقع بمدينة بريدة إلى محطة المعالجة المزمع إنشاؤها شرق بريدة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للمديرية العامة لخدمات المياه بالقصيم إبراهيم الركيان أنه سيتم إغلاق طريق التغيرة الرئيسي باتجاه الشرق وعمل تحويلات مرورية محاذية للطريق لتسهيل عملية السير لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم الركيان اعتذاره لسالكي الطريق على هذا الإغلاق, مشيراً إلى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك داعياً الجميع إلى أهمية الالتزام بالتحويلات المرورية التي وضعت في منطقة العمل حفاظاً على سلامتهم، وقال: في حال وجود أي ملاحظات يُرجى الاتصال على وحدة العمليات المركزية بالمديرية على الرقم 939.

// انتهى //

14:56ت م

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بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستقوم المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي الرئيسي ببريدة لنقل مياه الصرف من محطة الضخ بالنقع بمدينة بريدة إلى محطة المعالجة المزمع إنشاؤها شرق بريدة.وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للمديرية العامة لخدمات المياه بالقصيم إبراهيم الركيان أنه سيتم إغلاق طريق التغيرة الرئيسي باتجاه الشرق وعمل تحويلات مرورية محاذية للطريق لتسهيل عملية السير لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وقدم الركيان اعتذاره لسالكي الطريق على هذا الإغلاق, مشيراً إلى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك داعياً الجميع إلى أهمية الالتزام بالتحويلات المرورية التي وضعت في منطقة العمل حفاظاً على سلامتهم، وقال: في حال وجود أي ملاحظات يُرجى الاتصال على وحدة العمليات المركزية بالمديرية على الرقم 939.// انتهى //14:56ت م0132

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