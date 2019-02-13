السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الروسية



موسكو 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بعدد من القضايا الدولية والإقليمية والمحلية، مبرزة مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي مايك بومبيو وتصريحه بأن موسكو تحذر واشنطن من استخدام القوة في فنزويلا، وتأكيده أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا ستلحق ضرراً بالعلاقات .

وتحدثت الصحف عن تصريح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بشأن المشاريع الوطنية، موضحاً أن 12 مشروعاً منها ستلعب دوراً رئيسيا في تسريع التنمية الإقتصادية .

وتابعت الصحف نتائج اجتماع المجلس الرئاسي حول قضايا الإسكان والخدمات الحضرية برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 65,68 مقابل الدولار و74.39 لليورو .

// انتهى //

14:39ت م

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موسكو 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بعدد من القضايا الدولية والإقليمية والمحلية، مبرزة مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي مايك بومبيو وتصريحه بأن موسكو تحذر واشنطن من استخدام القوة في فنزويلا، وتأكيده أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا ستلحق ضرراً بالعلاقات .وتحدثت الصحف عن تصريح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بشأن المشاريع الوطنية، موضحاً أن 12 مشروعاً منها ستلعب دوراً رئيسيا في تسريع التنمية الإقتصادية .وتابعت الصحف نتائج اجتماع المجلس الرئاسي حول قضايا الإسكان والخدمات الحضرية برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .وفي الشأن الاقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 65,68 مقابل الدولار و74.39 لليورو .// انتهى //14:39ت م0112

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