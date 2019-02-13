السعودية اليوم / مؤتمر "تمكين المرأة" يختتم جلساته بمناقشة المحورين الاقتصادي والإعلامي



جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

اختتمت اليوم، أعمال جلسات مؤتمر "تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030"، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ، بمناقشة المحورين الاقتصادي والإعلامي، كما خصصت جلسات المؤتمر جانب لعرض التجارب النسائية الناجحة لعدد من خريجات الجامعة.

وسلَّطت الجلسة الرابعة من المؤتمر الضوء على الجانب الاقتصادي، إذ استهلَّت سيدة الأعمال نشوى بنت عبد الهادي طاهر، الحديث بورقة عمل عن "القطاع الخاص وتمكين المرأة"، وطالبت بضرورة منحها المستوى العالي من التمكين في الجوانب الابتكارية وتحديد مسارها، مما يمنحها الصلاحية الأكبر لرسم اختياراتها والمشاركة على جميع المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع.

واعتبرت أن عام 2008م كان البداية والعلامة البارزة في حياة المرأة

بدورها أكدت الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رجاء بنت طه القحطاني، خلال الجلسة أهمية التوظيف الذاتي وتمكين المرأة، لافتة إلى أن تمكين المرأة بات هدفاً أساسياً من أهداف الألفية الثالثة، وقد شاع مفهوم تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٦٠م بفتح مدارس خاصة بالفتيات.

واستكملت ورقتها بالحديث عن ركائز التمكين، والتي تمثلت في التمكين الاجتماعي والذى يشمل الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي والذى يشمل توفير فرص العمل والقدرة على التحكم في الدخل، والتمكين السياسي والذى يشمل القرارات التشريعية والمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات المختلفة.

وركزت أستاذ كلية الاقتصاد والإدارة الدكتورة سحر بنت حسن خياط، خلال الجلسة على الاستثمار الأجنبي وتمكين المرأة، مبينة أن المملكة شهدت نمواً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المرأة، مشيرة إلى أن تنوع مصادر هذه الاستثمارات التي تسهم في إتاحة الفرصة للمنشآت السعودية للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والفنية المتبعة في نطاق واسع من الدول المتقدمة.

كما تناولت المتحدثات خلال الجلسة دور الإعلام الجديد في واقع تمكين المرأة وإبراز قضاياها، والقيادات النسائية، وتمكينها في المجال الإعلامي.

// انتهى //

14:38ت م

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جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم، أعمال جلسات مؤتمر "تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030"، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ، بمناقشة المحورين الاقتصادي والإعلامي، كما خصصت جلسات المؤتمر جانب لعرض التجارب النسائية الناجحة لعدد من خريجات الجامعة.وسلَّطت الجلسة الرابعة من المؤتمر الضوء على الجانب الاقتصادي، إذ استهلَّت سيدة الأعمال نشوى بنت عبد الهادي طاهر، الحديث بورقة عمل عن "القطاع الخاص وتمكين المرأة"، وطالبت بضرورة منحها المستوى العالي من التمكين في الجوانب الابتكارية وتحديد مسارها، مما يمنحها الصلاحية الأكبر لرسم اختياراتها والمشاركة على جميع المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع.واعتبرت أن عام 2008م كان البداية والعلامة البارزة في حياة المرأة السعودية ، حيث كانت نقطة التحول الكبرى بالسماح للمرأة السعودية بالتجارة في العقار والمقاولات، إذ كان غير مسموح لها قبل ذلك، كما تم السماح لها باستخراج سجلها التجاري، وعلى ضوء ذلك تم إصدار العديد من القرارات التي تحتم ضرورة عمل المرأة في التنمية الوطنية ووزارة العمل، كما صدرت آليات التعامل مع التعديات غير الأخلاقية مع المرأة في بيئة العمل، وغير ذلك من القرارات والقوانين.بدورها أكدت الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رجاء بنت طه القحطاني، خلال الجلسة أهمية التوظيف الذاتي وتمكين المرأة، لافتة إلى أن تمكين المرأة بات هدفاً أساسياً من أهداف الألفية الثالثة، وقد شاع مفهوم تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٦٠م بفتح مدارس خاصة بالفتيات.واستكملت ورقتها بالحديث عن ركائز التمكين، والتي تمثلت في التمكين الاجتماعي والذى يشمل الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي والذى يشمل توفير فرص العمل والقدرة على التحكم في الدخل، والتمكين السياسي والذى يشمل القرارات التشريعية والمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات المختلفة.وركزت أستاذ كلية الاقتصاد والإدارة الدكتورة سحر بنت حسن خياط، خلال الجلسة على الاستثمار الأجنبي وتمكين المرأة، مبينة أن المملكة شهدت نمواً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المرأة، مشيرة إلى أن تنوع مصادر هذه الاستثمارات التي تسهم في إتاحة الفرصة للمنشآت السعودية للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والفنية المتبعة في نطاق واسع من الدول المتقدمة.كما تناولت المتحدثات خلال الجلسة دور الإعلام الجديد في واقع تمكين المرأة وإبراز قضاياها، والقيادات النسائية، وتمكينها في المجال الإعلامي.// انتهى //14:38ت م0111

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.