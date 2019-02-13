السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تواصل جهودها في سفلتة أحياء مدينة تبوك



تبوك 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة تبوك ووفق استراتيجيتها المعدة لإيصال الخدمات البلدية لأحياء مدينة تبوك, جهودها لسفلتة عدد من الأحياء حسب أولويات التنمية العمرانية.

وأوضح المشرف على مشاريع السفلتة بالأمانة المهندس بدر ثقيل العنزي أن استراتيجية الأمانة اعتمدت على أولويات التنمية العمرانية والمتمثلة في الكثافة السكانية ونسبة البناء في كل حي واكتمال البنية التحتية للخدمات كخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف إضافة إلى الاعتمادات المالية المتاحة.

وأضاف المهندس العنزي بأنه ومن خلال المشاريع السابقة , تم سفلتة حي الرابية بنسبة 100% وحي الريان بنسبة 99% كما بلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي القادسية(2) 99% وحي الهضيبة 83% وحي النظيم بلغت نسبة طرقه المسفلتة 97% وحي البوادي 98% وحي اليرموك 63% كما بلغت نسبة سفلتة حي الأخضر 30% وحي الصفاء 15% والشفاء 18% وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي رايس 20% وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي طيبة 45%, مشيراً إلى أن العمل جاري على إكمال أعمال السفلتة لتلك الأحياء ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها.

وبين المهندس العنزي بأن الأمانة واجهت عدداً من المعوقات التي أخرت أعمال السفلتة في عدد من المواقع في أنحاء متفرقة من المدينة تمثلت في وجود كيبل كهرباء في حي القادسية2 ووجود محول كهرباء في شارع الأربعين بحي النظيم وكيبل ضغط عالي على طريق سمو ولي العهد مقابل أحياء (التعاون - الياسمين- النخيل) ووجود أعمدة كهرباء تعترض أعمال سفلتة منحنى حزام حي الشفاء وكيبل اتصالات في حي الهضيبة وكيبل اتصالات يتبع لإحدى الجهات الحكومية يعترض إكمال أعمال سفلتة طريق الأمير محمد بن نايف , وجاري العمل على حل جميع هذه العوائق بالتنسيق مع الجهات المختصة وإكمال أعمال السفلتة لتلك المواقع.

// انتهى //

14:35ت م

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تبوك 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستواصل أمانة منطقة تبوك ووفق استراتيجيتها المعدة لإيصال الخدمات البلدية لأحياء مدينة تبوك, جهودها لسفلتة عدد من الأحياء حسب أولويات التنمية العمرانية.وأوضح المشرف على مشاريع السفلتة بالأمانة المهندس بدر ثقيل العنزي أن استراتيجية الأمانة اعتمدت على أولويات التنمية العمرانية والمتمثلة في الكثافة السكانية ونسبة البناء في كل حي واكتمال البنية التحتية للخدمات كخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف إضافة إلى الاعتمادات المالية المتاحة.وأضاف المهندس العنزي بأنه ومن خلال المشاريع السابقة , تم سفلتة حي الرابية بنسبة 100% وحي الريان بنسبة 99% كما بلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي القادسية(2) 99% وحي الهضيبة 83% وحي النظيم بلغت نسبة طرقه المسفلتة 97% وحي البوادي 98% وحي اليرموك 63% كما بلغت نسبة سفلتة حي الأخضر 30% وحي الصفاء 15% والشفاء 18% وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي رايس 20% وبلغت نسبة الطرق المسفلتة في حي طيبة 45%, مشيراً إلى أن العمل جاري على إكمال أعمال السفلتة لتلك الأحياء ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها.وبين المهندس العنزي بأن الأمانة واجهت عدداً من المعوقات التي أخرت أعمال السفلتة في عدد من المواقع في أنحاء متفرقة من المدينة تمثلت في وجود كيبل كهرباء في حي القادسية2 ووجود محول كهرباء في شارع الأربعين بحي النظيم وكيبل ضغط عالي على طريق سمو ولي العهد مقابل أحياء (التعاون - الياسمين- النخيل) ووجود أعمدة كهرباء تعترض أعمال سفلتة منحنى حزام حي الشفاء وكيبل اتصالات في حي الهضيبة وكيبل اتصالات يتبع لإحدى الجهات الحكومية يعترض إكمال أعمال سفلتة طريق الأمير محمد بن نايف , وجاري العمل على حل جميع هذه العوائق بالتنسيق مع الجهات المختصة وإكمال أعمال السفلتة لتلك المواقع.// انتهى //14:35ت م0108

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