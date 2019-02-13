السعودية اليوم / المجلس المحلي بدومة الجندل يناقش تطوير الخدمات بالمراكز التابعة



سكاكا 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

رأس محافظ دومة الجندل المكلف حمد بن غريب العنزي اجتماع المجلس المحلي للمحافظة في دورته الثانية للعام الحالي .

وأوضح سكرتير المجلس المحلي محمد اللويمي أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة تطوير مركز الشقيق بالمشاريع والخدمات البلدية، والعمل على إنارة الطريق السريع بين المحافظة ومركز الرديفه والرافعية.

كما ناقش المجلس إنارة وتشجير وصيانة ورصف الطريق السريع بين المحافظة ومطار الجوف، واقترح المجلس إنشاء كبري على مدخل المحافظة من الجهة الغربية.

وأوضح اللويمي أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات التي طرحت من قبل الأعضاء واتخاذ التوصيات اللازمه تمهيدًا لرفعها إلى سمو أمير منطقة الجوف .

// انتهى //

14:31ت م

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سكاكا 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسرأس محافظ دومة الجندل المكلف حمد بن غريب العنزي اجتماع المجلس المحلي للمحافظة في دورته الثانية للعام الحالي .وأوضح سكرتير المجلس المحلي محمد اللويمي أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة تطوير مركز الشقيق بالمشاريع والخدمات البلدية، والعمل على إنارة الطريق السريع بين المحافظة ومركز الرديفه والرافعية.كما ناقش المجلس إنارة وتشجير وصيانة ورصف الطريق السريع بين المحافظة ومطار الجوف، واقترح المجلس إنشاء كبري على مدخل المحافظة من الجهة الغربية.وأوضح اللويمي أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات التي طرحت من قبل الأعضاء واتخاذ التوصيات اللازمه تمهيدًا لرفعها إلى سمو أمير منطقة الجوف .// انتهى //14:31ت م0106

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