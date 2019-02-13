السعودية اليوم / المرصد السوري : قوات النظام تعاود خرقها لمناطق تقع ضمن الهدنة الروسية – التركية



لندن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

قصفت قوات النظام السوري مناطق تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت الريف الحموي حيث قُصفت مواقع في أطراف بلدة اللطامنة شمال حماة، وأماكن أخرى في أطراف الحويجة والشريعة والجماسة وقلعة المضيق بسهل الغاب شمال غرب حماة، كما استهدفت أيضاً مناطق في محاور الخوين والزرزور بالقطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، كما استهدفت بلدة اللطامنة في القطاع الشمالي من الريف الحموي، ومناطق في قرية الصخر ومحيطها في الريف ذاته ما نجم عنه أضرار مادية .

// انتهى //

14:31ت م

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لندن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسقصفت قوات النظام السوري مناطق تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت الريف الحموي حيث قُصفت مواقع في أطراف بلدة اللطامنة شمال حماة، وأماكن أخرى في أطراف الحويجة والشريعة والجماسة وقلعة المضيق بسهل الغاب شمال غرب حماة، كما استهدفت أيضاً مناطق في محاور الخوين والزرزور بالقطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، كما استهدفت بلدة اللطامنة في القطاع الشمالي من الريف الحموي، ومناطق في قرية الصخر ومحيطها في الريف ذاته ما نجم عنه أضرار مادية .// انتهى //14:31ت م0104

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