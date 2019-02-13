السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بالطائف يقلّد العميد الزايدي رتبته الجديدة



الطائف 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

قلّد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، بمكتبه اليوم، العميد محمد عاتق الزايدي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبر العميد محمد الزايدي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن تكون الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من العطاء.

// انتهى //

14:29ت م

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الطائف 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسقلّد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، بمكتبه اليوم، العميد محمد عاتق الزايدي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.وعبر العميد محمد الزايدي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن تكون الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من العطاء.// انتهى //14:29ت م0100

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