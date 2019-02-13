السعودية اليوم / نائب أمير منطقة القصيم يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة



بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم بن علي المشيقح.

واستمع سموه في بداية الاستقبال لشرح من قبل مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة عن مؤشرات الأداء للقطاع السياحي بالمنطقة والتي يتم تنفيذها وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 , مشيراً إلى العديد من فرص الاستثمار السياحية التي تحظى بها المنطقة من خلال البرامج المقامة والمشتملة على تنمية البساتين الزراعية وتحويلها إلى منتجعات سياحية جاذبة , بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال التنمية السياحية بالمنطقة والفعاليات المتعددة والمهرجانات المقامة بها بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة , مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه وتوجيهاته لتنمية البرامج السياحية بالمنطقة.

ونوه سمو نائب أمير منطقة القصيم بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في تنمية القطاع السياحي واعتماده كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 , مؤكداً سموه أهمية تكثيف الجهود لتنمية القطاع السياحي بالمنطقة لكي يؤدي دوره الهام ويساهم في توليد الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء المنطقة من خلال الفرص الاستثمارية والمهرجانات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع شركاء النجاح لتحقيق التطلعات المنشودة , مشيداً بالجهود المبذولة من قبل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة وما تمتلكه المنطقة من مواقع سياحية وأثرية, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود المبذولة في شتى المجالات.

// انتهى //

14:29ت م

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بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم بن علي المشيقح.واستمع سموه في بداية الاستقبال لشرح من قبل مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة عن مؤشرات الأداء للقطاع السياحي بالمنطقة والتي يتم تنفيذها وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 , مشيراً إلى العديد من فرص الاستثمار السياحية التي تحظى بها المنطقة من خلال البرامج المقامة والمشتملة على تنمية البساتين الزراعية وتحويلها إلى منتجعات سياحية جاذبة , بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال التنمية السياحية بالمنطقة والفعاليات المتعددة والمهرجانات المقامة بها بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة , مقدماً شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه وتوجيهاته لتنمية البرامج السياحية بالمنطقة.ونوه سمو نائب أمير منطقة القصيم بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في تنمية القطاع السياحي واعتماده كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 , مؤكداً سموه أهمية تكثيف الجهود لتنمية القطاع السياحي بالمنطقة لكي يؤدي دوره الهام ويساهم في توليد الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء المنطقة من خلال الفرص الاستثمارية والمهرجانات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع شركاء النجاح لتحقيق التطلعات المنشودة , مشيداً بالجهود المبذولة من قبل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة وما تمتلكه المنطقة من مواقع سياحية وأثرية, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود المبذولة في شتى المجالات.// انتهى //14:29ت م0099

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