السعودية اليوم / أمير الشرقية يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعية



الدمام 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي وعددا من مرافقيه.

واطلع سموه على نشاط الصندوق التنموي بالمنطقة، والتوجهات الاستراتيجية للصندوق المتوائمة مع السياسة الزراعية للمملكة وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ لما من شأنه تعزيز دور الصندوق التنمية القطاع الزراعي وتطوير منتجاته كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني .

وأكد سموه اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية وذلك من خلال الدعم السخي الذي يجده القطاع الزراعي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيداً بجهود صندوق التنمية الزراعية في دعم التنمية الزراعية من خلال إقراض مشاريع واستثمارات ذات جدوى توفر منتجات بديلة تعزز التنوع الاقتصادي وتسهم بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته أعرب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام الذي يوليه لتنمية وتطويرالقطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعهما للمزارعين والمستثمرين، فضلاً عما يجده فرع الصندوق بالمنطقة من دعم ومتابعة مباشرة ساهمت بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق وخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.

// انتهى //

14:29ت م

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الدمام 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي وعددا من مرافقيه.واطلع سموه على نشاط الصندوق التنموي بالمنطقة، والتوجهات الاستراتيجية للصندوق المتوائمة مع السياسة الزراعية للمملكة وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ لما من شأنه تعزيز دور الصندوق التنمية القطاع الزراعي وتطوير منتجاته كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني .وأكد سموه اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية وذلك من خلال الدعم السخي الذي يجده القطاع الزراعي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيداً بجهود صندوق التنمية الزراعية في دعم التنمية الزراعية من خلال إقراض مشاريع واستثمارات ذات جدوى توفر منتجات بديلة تعزز التنوع الاقتصادي وتسهم بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.من جهته أعرب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام الذي يوليه لتنمية وتطويرالقطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعهما للمزارعين والمستثمرين، فضلاً عما يجده فرع الصندوق بالمنطقة من دعم ومتابعة مباشرة ساهمت بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق وخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.// انتهى //14:29ت م0098

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