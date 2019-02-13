السعودية اليوم / تعليم الشرقية يثقف منسوبيه بمخاطر الجرائم المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها

الدمام 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة تقنية المعلومات بتعليم الشرقية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم محاضرة عن "تعريف الجريمة المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها" ألقاها المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صالح الربيعة، وذلك بقاعة الأمير محمد بن فهد بمبنى الإدارة الرئيسي بالدمام في الجانب الرجالي، وعبر النقل المباشر بالتزامن معها في قاعة المعرفة بالجانب النسائي .وتناول المحاضر الربيعة في محاضرته التعريف بالجريمة المعلوماتية، فضلاً عن العقوبات المترتبة عليها، إضافة لوقوفه على أدوات وقنوات الإبلاغ عنها، ومسلطاً الضوء في الوقت نفسه على أنواع الجريمة المعلوماتية وأركانها ومخاطرها، كذلك صعوبات اكتشاف الجريمة المعلوماتية، وصولاً لوقوفه على النظرة القانونية والشرعية لنظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.ودعا المستشار القانوني الربيعة، بأن التعليم بالتكاتف مع مختلف القطاعات والمؤسسات المجتمعية باعتبار أن التعليم مسئولية الجميع يلعب دوراً محورياً في عدم انزلاق أبنائنا الطلبة خلف محتالي الإنترنت والمبتزين ومخترقي المواقع الإلكترونية، فضلاً عن توعيتهم بعدم تحميل البرامج الغير موثوقة، وتجنب التشهير وانتحال شخصيات الأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات المعلومات المختلفة، حتى لا يقعوا عرضةً للمسائلة القانونية والتي من عقوباتها: السجن والغرامة المالية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.من جانبه أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالمنطقة الشرقية فهد الغفيلي، بأننا نشهد في هذا العصر ثورة هائلة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وقفزة لا تكاد تُسبق بين الظواهر التجديدية للتقنيات المعاصرة بشتَّى صورها ومختلف استخداماتها، الأمر الذي يحتِم علينا جميعاً في قطاع التعليم تثقيف أبنائنا الطلبة للاستخدام الآمن والأمثل للتقنية وتوعيتهم بمخاطر الجرائم المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها من الناحية الشرعية والقانونية، خصوصاً وأن وسائل التقنية الحديثة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية والعملية، فضلاً عن كونها أصبحت في متناول يد الجميع.حضر المحاضرة مساعد مدير الإدارة لتقنية المعلومات صلاح ناس، إلى جانب حضور القيادات التعليمية، ومشاركة عدد من المرشدين والمرشدات الطلابيين وعدد من المعلمين والمعلمات ممثلين لعدد من مدارس المنطقة.//انتهى//14:23ت م0097