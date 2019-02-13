السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يقلد قائد قطاع حرس الحدود بالمحافظة رتبته الجديدة



حفر الباطن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن ، في مكتبه بالمحافظة اليوم، قائد قطاع حرس الحدود بحفر الباطن العميد فالح العجمي ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وتمنى سمو محافظ حفرالباطن للعميد العجمي ، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

فيما أعرب قائد حرس الحدود بحفر الباطن عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، معرباً عن شكره لسمو محافظ حفرالباطن على تقليده رتبته الجديدة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه.

// انتهى //

14:22ت م

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حفر الباطن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسقلّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن ، في مكتبه بالمحافظة اليوم، قائد قطاع حرس الحدود بحفر الباطن العميد فالح العجمي ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.وتمنى سمو محافظ حفرالباطن للعميد العجمي ، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.فيما أعرب قائد حرس الحدود بحفر الباطن عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، معرباً عن شكره لسمو محافظ حفرالباطن على تقليده رتبته الجديدة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه.// انتهى //14:22ت م0096

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