السعودية اليوم / نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة



نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار .

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ووحداتها التدريبية لعام 2018 الذي اشتمل على بيان بالوحدات التدريبية بالمنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية وفروع الكلية في المحافظات ومعاهد التدريب بالسجون، إضافةً إلى إحصائيات عامة عن الإدارة والوحدات التدريبية حيث بلغ عدد المقبولين 2449 متدرباً و 3077خريجاً فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب الأهلي 2317 مستفيداً ومستفيدة و 1078مستفيداً ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع.

// انتهى //

14:22ت م

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نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار .وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ووحداتها التدريبية لعام 2018 الذي اشتمل على بيان بالوحدات التدريبية بالمنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية وفروع الكلية في المحافظات ومعاهد التدريب بالسجون، إضافةً إلى إحصائيات عامة عن الإدارة والوحدات التدريبية حيث بلغ عدد المقبولين 2449 متدرباً و 3077خريجاً فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب الأهلي 2317 مستفيداً ومستفيدة و 1078مستفيداً ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع.// انتهى //14:22ت م0095

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