السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل تتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع للعام 1440هـ الثلاثاء المقبل



جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الثلاثاء المقبل الحفل الختامي وإعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية للعام 1440هـ ، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار "كيف نكون قدوة" وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويأتي ذلك بعد افتتاح سموه للجائزة بنسختها الحالية بمنتصف شهر محرم الماضي بعدما لاقت إقبالًا وتنافسًا على مختلف مجالاتها بنسختها الماضية واستكمالًا لاكتشاف وتحفيز المبدعين والمبدعات.

واستقبلت الجائزة عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الماضية (242) مبادرةً بمجالاتها الستة حيث تم تحكيمها حتى وصلت إلى (18) مبادرة يحتضنها معرض مصاحب انطلق مطلع الأسبوع الحالي بردسي مول وسيستمر حتى يوم غدٍ الخميس بهدف عرض تلك المبادرات.

وتصنف جائزة الإبداع بمحافظة جدة بالنسخة الحالية إلى ستة مجالات تشمل الإبداع في الحج والعمرة, والحكومي ,والأمني ,والمجتمعي " الربحي وغير الربحي" , والأفراد فيما أشار سمو محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للجائزة في وقت سابق أن جائزة جدة للإبداع تقدر العمل المبدع والرؤية الجديدة 2030، وتساهم في تطوير ونماء جدة وهي فرصة لتكريم المبدعين والمجتمع .

من جهته أوضح معالي رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور أسامة طيب أن اللجنة قامت بعدة لقاءات تعريفية بالجائزة مقدما شكره لسمو محافظ جدة على دعمه المتواصل للجائزة وحرصه لظهورها بالشكل المثري وما يستحقه أهل جدة .

// انتهى //

14:04ت م

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جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الثلاثاء المقبل الحفل الختامي وإعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية للعام 1440هـ ، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار "كيف نكون قدوة" وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.ويأتي ذلك بعد افتتاح سموه للجائزة بنسختها الحالية بمنتصف شهر محرم الماضي بعدما لاقت إقبالًا وتنافسًا على مختلف مجالاتها بنسختها الماضية واستكمالًا لاكتشاف وتحفيز المبدعين والمبدعات.واستقبلت الجائزة عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الماضية (242) مبادرةً بمجالاتها الستة حيث تم تحكيمها حتى وصلت إلى (18) مبادرة يحتضنها معرض مصاحب انطلق مطلع الأسبوع الحالي بردسي مول وسيستمر حتى يوم غدٍ الخميس بهدف عرض تلك المبادرات.وتصنف جائزة الإبداع بمحافظة جدة بالنسخة الحالية إلى ستة مجالات تشمل الإبداع في الحج والعمرة, والحكومي ,والأمني ,والمجتمعي " الربحي وغير الربحي" , والأفراد فيما أشار سمو محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للجائزة في وقت سابق أن جائزة جدة للإبداع تقدر العمل المبدع والرؤية الجديدة 2030، وتساهم في تطوير ونماء جدة وهي فرصة لتكريم المبدعين والمجتمع .من جهته أوضح معالي رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور أسامة طيب أن اللجنة قامت بعدة لقاءات تعريفية بالجائزة مقدما شكره لسمو محافظ جدة على دعمه المتواصل للجائزة وحرصه لظهورها بالشكل المثري وما يستحقه أهل جدة .// انتهى //14:04ت م0093

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