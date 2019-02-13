انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد السعودية.. ترامب ينفي تورطه بفضيحة مؤسس "أمازون" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:59 مساءً - نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علمه بعملية البحث والتحري التي قامت بها صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" الأمريكية، عن العلاقات العاطفية لغريمه رئيس شركة "أمازون" ومالك "واشنطن بوست" الملياردير جيف بيزوس.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء، رداً على سؤال بهذا الصدد: "لا، لم أكن على علم بهذا الأمر".

وكانت الصحيفة المعروفة بتصيد الفضائح، نشرت الشهر الماضي صورا تثبت علاقة بيزوس، بلورين سانشيز، وهي مذيعة وممثلة أمريكية، وذلك بعد يوم واحد من اهتزاز عرش هذا الملياردير بإعلان بيزوس طلاقه من زوجته وأم أطفاله.

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وبيزوس هو مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية ومالك صحيفة واشنطن بوست، وأغنى رجل على وجه الأرض حاليا بثروة تقترب من 140 مليار دولار.

ودفعت تلك الفضيحة رئيس أمازون، إلى فتح مواجهة وتوزيع اتهامات الوقوف وراء ذلك للرئيس الأمريكي شخصيا وللملكة العربية السعودية.

ونفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في وقت سابق ادعاءات بيزوس، وقال إن هذه الاتهامات تشبه المسلسلات التي لا تنتهي، وتابع: "ربما بعض السعوديين هنا في أمريكا يقرؤون صحيفة "ناشيونال إنكوايرر"، ولكن هذا كل ما في الأمر".

وفي أوائل يناير الماضي، أعلن بيزوس وزوجته، ماكينزي، طلاقهما الباهض الذي كلّف مليارات الدولارات بعد 25 سنة من الزواج.