السعودية | فتح باب الترشيح لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دورتها السادسة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:16 مساءً, 13 فبراير 2019 م

المناطق - واس

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، عن فتح باب الترشح للجائزة بفئتيها “المخترعين” و”الموهوبين” في دورتها السادسة 1440ـ 1441هـ، اعتباراً من يوم الأحد 7 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 13 يناير 2019م ويستمر حتى 24 رمضان 1440هـ الموافق 29 مايو 2019م.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة، أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلميّة، والتقنيّة، والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفيّ، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يُذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ استكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوباً و37 اختراعاً، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عاماً، وما بين 18 – 25 عاماً، وما فوق 25 عاماً) رغبة في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.