شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف : توفير دعم سخي للقطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي وعدد من مرافقيه.

واطلع سموه على نشاط الصندوق التنموي بالمنطقة، والتوجهات الاستراتيجية للصندوق المتوائمة مع السياسة الزراعية للمملكة وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ لما من شأنه تعزيز دور الصندوق التنمية القطاع الزراعي وتطوير منتجاته كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني .

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية وذلك من خلال الدعم السخي الذي يجده القطاع الزراعي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مشيداً سموه بجهود صندوق التنمية الزراعية في دعم التنمية الزراعية من خلال إقراض مشاريع واستثمارات ذات جدوى توفر منتجات بديلة تعزز التنوع الاقتصادي وتسهم بتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة .

من جهته عبر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لسمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام الذي يوليه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعهما للمزارعين والمستثمرين ، فضلاً عما يجده فرع الصندوق بالمنطقة من دعم ومتابعة مباشرة ساهمت بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق وخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة .