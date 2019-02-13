شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود : هذه عقوبة الاقتراب من المناطق الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

حذر حرس الحدود جميع المواطنين والمقيمين من الاقتراب من المناطق الحدودية، تجنباً للعقوبات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والتي تؤدي للسجن والغرامة وكذلك الترحيل والإبعاد للمقيمين.



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