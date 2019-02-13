شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل حكم كرة الطائرة الطريفي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، حكم كرة الطائرة أمين بن إبراهيم الطريفي بمناسبة إحالته للتقاعد .

وقدّم سموه الشكر للحكم الطريفي على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله وحصوله على أفضل ١٤ حكم كرة طائرة على مستوى العالم ، متمنيًا له دوام التوفيق في حياته القادمة.

وثمن الطريفي اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه لكافة المناشط في المنطقة بما فيها الجانب الرياضي ، مقدما لسموه الشكر على ما حظي به شخصياً من حفاوة واستقبال وما وجده من توجيهات من سموه .