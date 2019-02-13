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أمير الشرقية يستقبل حكم كرة الطائرة الطريفي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، حكم كرة الطائرة أمين بن إبراهيم الطريفي بمناسبة إحالته للتقاعد .

وقدّم سموه الشكر للحكم الطريفي على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله وحصوله على أفضل ١٤ حكم كرة طائرة على مستوى العالم ، متمنيًا له دوام التوفيق في حياته القادمة.

وثمن الطريفي اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه لكافة المناشط في المنطقة بما فيها الجانب الرياضي ، مقدما لسموه الشكر على ما حظي به شخصياً من حفاوة واستقبال وما وجده من توجيهات من سموه .


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