شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تلغي الرحلات الجوية وتغلق الطرق بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التى غطت العديد من المناطق غرب أفغانستان، اليوم الأربعاء، في إلغاء عدة رحلات جوية وإغلاق الطريق الرئيسية في إقليم "هيرات".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مسئولين محليين قولهم إن مئات الأشخاص قد تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق الطرق الرئيسية لسوء الأحوال الجوية، مشيرين إلى أن العمل جار في الوقت الحالي من قبل الحكومة من أجل إعادة فتح هذه الطرق.

وتسببت الأمطار -التي تفيد بعض التقارير بأنها الأكثر غزارة منذ أكثر من عقد من الزمان- في حدوث فيضانات عارمة في مدينة "هيرات" وبعض المناطق الأخرى بالإقليم الذي يحمل الاسم ذاته.