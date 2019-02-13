شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه بالتوسع في خدمات كتابة العدل الثانية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في الخدمات التي تقدمها كتابة العدل الثانية بشمال الرياض لتصبح شاملة لأعمال كتابات العدل.

ونص التوجيه على أن يكون مسماها كتابة العدل بشمال الرياض واختصاصها توثيق العقود وضبط الإقرارات، بالإضافة إلى منح صلاحية تقديم خدمات التوثيق العقارية كالإفراغات.

وجاء توجيه الوزير بناء على ما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، وبناء على ما يتطلبه تطوير العمل في كتابة العدل الثانية بشمال الرياض بتعديل اختصاصاتها، بإضافة أعمال توثيق الأولى لها.

كما وجه معالي وزير العدل بإضافة أعمال توثيق انتقال ملكية العقارات، والرهون وفكها، وقبول المنح السكنية والزراعية، وقسمة التراضي بين البالغين، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.