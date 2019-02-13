شكرا لقرائتكم أمير الشمالية خلال تفقده قوة رفحاء : يتجدد فخرنا بكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – إلى منسوبي قوة رفحاء.

ونوّه سموه خلال زيارته اليوم، لمقر القوة بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة، مشيراً سموه إلى كفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات، والمرابطين على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.

وقال سموه في كلمته: يتجدد فخرنا بكم، واعتزازنا ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتقدير على ما تقدمونه من تضحيات بطولية في ميدان الشرف والعزة والمجد .

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، الله – العلي القدير- أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه.

وكان في استقبال سموه في ميدان العرض العسكري لدى وصوله إلى مقر قوة رفحاء, قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من القيادات العسكرية.

وفور وصول سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, عُزف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى قائد القوة الشمالية كلمته التي عبر فيها عن سعادته بزيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, وما استمعوا إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.

إثر ذلك توجه سموه إلى صالة الإيجاز لقيادة القوة واطلع سموه على إيجاز مرئي لمهمة قيادة القوة.

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