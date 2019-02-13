شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير الداخلية بسلطنة عُمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لجلالته.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

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حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.

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