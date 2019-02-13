شكرا لقرائتكم ارتفاع نسب النجاح في اختبار الرخصة السعودية لأطباء الامتياز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ارتفاع نسب النجاح في اختبار الرخصة السعودية لأطباء الامتياز في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، وذلك في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض بين عامي 2017 و 2018م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن هذا التحسن في النتائج يأتي انعكاساً للجهود التي بذلتها الجامعات الحكومية والخاصة لرفع مستوى مخرجات الكليات الصحية وإعداد الكوادر للمستقبل.

وأضاف أن نسبة الاجتياز الإجمالية لأطباء الامتياز للطب البشري بلغت 87 % لعام 2018م، أما نسبة الاجتياز الإجمالية لأطباء الامتياز لطب الأسنان 79 % ، وفي تخصص التمريض بلغت نسبة الاجتياز الإجمالية 76 % .

وأشار إلى أن الاختبار الوطني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض يتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التقييم ومن خلاله يجري تحديد الكفاءات المهنية الضرورية للممارسة الآمنة، وذلك بالتعاون مع لجان وطنية ممثلة من عمداء الكليات الصحية والممارسين الصحيين واسترشاداً بالكفاءات العالمية المعتبرة.

ولفت إلى أن أسئلة الاختبار تعد من خلال سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن جودة الأسئلة، ودقة عملية التقييم، حيث تخضع طريقة الاختبار لمراجعات مستمرة من خبراء في التخصص من شتى القطاعات الأكاديمية والصحية.

وقال القثامي: إن هيئة التخصصات الصحية تقدم شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعات السعودية الحكومية والخاصة في إعداد الكوادر الصحية للمستقبل، وتثمن ما بذلته لرفع مستوى التعليم والتدريب لهذه الكوادر للوصول إلى ممارسة صحية آمنة تسهم في تحقيق رؤية المملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية بها.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.