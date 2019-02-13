الان تتابع توجيه عاجل من “الصمعاني” بخصوص كتابة العدل الثانية بشمال الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في الخدمات التي تقدمها كتابة العدل الثانية بشمال الرياض لتصبح شاملة لأعمال كتابات العدل.

ونص التوجيه على أن يكون مسماها كتابة العدل بشمال الرياض واختصاصها توثيق العقود وضبط الإقرارات، بالإضافة إلى منح صلاحية تقديم خدمات التوثيق العقارية كالإفراغات.

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وجاء توجيه معاليه بناء على ما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، وبناء على ما يتطلبه تطوير العمل في كتابة العدل الثانية بشمال الرياض بتعديل اختصاصاتها، بإضافة أعمال توثيق الأولى لها.

كما وجه معالي وزير العدل بإضافة أعمال توثيق انتقال ملكية العقارات، والرهون وفكها، وقبول المنح السكنية والزراعية، وقسمة التراضي بين البالغين، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.