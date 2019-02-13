السعودية اليوم / مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة تستضيف ندوة "المستجدات فى المختبرات الطبية"



مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

انطلقت في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة اليوم, ندوة "المستجدات فى المختبرات الطبية" بمشاركة محاضرين من استشاريين واستشاريات من ذوي الخبرة في نفس المجال.

ودعا المدير التنفيذي للشؤون الطبية والأكلينيكية الدكتور عبد الله الزهرانى إلى الاستفادة القصوى من هذه الندوة و من ورش العمل المصاحبة لها, منوهاً بتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى .

من جهته أوضح مدير المختبر الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور عبد العزيز الشيخ أن الندوة تناقش وتستعرض المستجدات فى المختبرات الطبية من خلال النظر فى تفاصيل طرق الفحص المخبري المختلفة بهدف تقديم نتائج دقيقة طبقاً للمعايير العالمية.

وتشتمل الندوة على 21 محاضرة ومناقشة متزامنة مع 8 حلقات عملية لتبادل الأفكار والمعارف فى مجال المختبرات .

// انتهى //

13:27ت م

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مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسانطلقت في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة اليوم, ندوة "المستجدات فى المختبرات الطبية" بمشاركة محاضرين من استشاريين واستشاريات من ذوي الخبرة في نفس المجال.ودعا المدير التنفيذي للشؤون الطبية والأكلينيكية الدكتور عبد الله الزهرانى إلى الاستفادة القصوى من هذه الندوة و من ورش العمل المصاحبة لها, منوهاً بتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى .من جهته أوضح مدير المختبر الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور عبد العزيز الشيخ أن الندوة تناقش وتستعرض المستجدات فى المختبرات الطبية من خلال النظر فى تفاصيل طرق الفحص المخبري المختلفة بهدف تقديم نتائج دقيقة طبقاً للمعايير العالمية.وتشتمل الندوة على 21 محاضرة ومناقشة متزامنة مع 8 حلقات عملية لتبادل الأفكار والمعارف فى مجال المختبرات .// انتهى //13:27ت م0081

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