السعودية اليوم / تقنية الرس للبنات تواصل استقبال زوارها لمسابقة المهارات لليوم الثاني

الرس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسانطلقت أمس، مسابقة المهارات على مستوى منطقة القصيم، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، على مدى يومين متتاليين بالكلية التقنية للبنين ببريدة، ومقر الكلية التقنية للبنات بالرس، وذلك من خلال 12 مهارة، 9 منها للبنين، و 3 للنساء، وتُعتبر من المسابقات الخاصة بالمهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس، التي تستهدف الأسواق المحلية على مستوى المملكة.وأكدت عميدة كلية التقنية للبنات بالرس عائشة العريني، أن هذه المسابقة للبنات تتضمن ثلاثة مهارات من خلال تطبيقات واختبارات عملية في ورش ومعامل التدريب التقني والمهني، وهي مهارة التصميم الجرافيكي، البالغ عدد المشاركات فيها ٥ متسابقات، ومهارة تصميم الأزياء ١٢ متسابقة، ومهارة تصفيف الشعر ١٩ متسابقة، حيث أن جميع المشاركات هن من بنات المنطقة التابعين لإدارات تعليمية أو تدريبية.وأضافت أنه تم اختيار المنافسة على هذه المهارات المطروحة لكونها مطلب لسوق العمل، مع العلم أن المرأة رائده في مجالات عدة، ولذلك سعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم لمواكبة الرؤية لدراسة حاجة السوق لكوادر وتخصصات مهنية، وجاء اختيار كلية الرس للبنات لإقامة مسابقة مهارات لوجود الأقسام بها وجاهزيتها بما يناسب جميع المهارات المطروحة للمسابقة، حيث أن هذه المحطة الأخيرة للمسابقة في المملكة ومن بعدها تمثيل المملكة في المسابقات الوطنية والعالمية.وبيّنت أنه مع بداية العام القادم سيتم افتتاح أربعة تخصصات في كلية التقنية للبنات، لإبراز أهمية المسابقة لنشر الوعي التقني والمهني بين أفراد المجتمع وتسليط الضوء على هذه المهارة العالية من مواهب شباب وشابات الوطن لتتحول المهارة من موهبة إلى مهنة.// انتهى //13:15ت م0077