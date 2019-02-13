السعودية اليوم / نائب أمير نجران يتسلّم تقرير الدفاع المدني بالمنطقة



نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الأمارة ،اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي .

وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال وإجراءات الدفاع المدني بمنطقة نجران خلال عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بالجهود الاستثنائية التي بذلها رجال الدفاع المدني، في سبيل الحماية المدنية، وتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر في حالات السلم والحرب ، مثمناً ما قام به الدفاع المدني من أعمال مقدرة وجهود يومية لمباشرة الحوادث إضافة إلى الأعمال الوقائية لخدمة المجتمع والحفاظ على الممتلكات.

// انتهى //

13:13ت م

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نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الأمارة ،اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي .وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال وإجراءات الدفاع المدني بمنطقة نجران خلال عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل.ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بالجهود الاستثنائية التي بذلها رجال الدفاع المدني، في سبيل الحماية المدنية، وتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر في حالات السلم والحرب ، مثمناً ما قام به الدفاع المدني من أعمال مقدرة وجهود يومية لمباشرة الحوادث إضافة إلى الأعمال الوقائية لخدمة المجتمع والحفاظ على الممتلكات.// انتهى //13:13ت م0075

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