السعودية اليوم / مياه القصيم تنظم حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها



بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

دشّن مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي اليوم، حملة للتبرع بالدم، التي نظمتها إدارة الاتصال المؤسسي لمنسوبي المديرية، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وجمعية أصدقاء بنوك الدم.

وأعرب المهندس الفريحي عن شكره وتقديره لجميع الموظفين بالمديرية وإدارة خدمات المياه ببريدة على مشاركتهم حملة التبرع بالدم كونها أحد المبادئ الإنسانية النبيلة، مثمناً التعاون القائم بين المديرية والشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكداً حرص المديرية على مد جسور التعاون والتواصل الاجتماعي مع جميع الجهات الحكومية، من خلال تفعيل مثل هذه المبادرات في شتى المجالات.

يذكر أن الحملة تأتي ضمن مبادرات المديرية الهادفة نحو تفعيل الدور المجتمعي، التي تقام على مدار العام، وتستهدف المنسوبين بالمديرية والفروع، لتؤكد أهمية العمل الإنساني النبيل، كونها تحمل الكثير من المعان السامية، وتسهم بإذن الله تعالى في إنقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين.

// انتهى //

13:12ت م

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بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسدشّن مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي اليوم، حملة للتبرع بالدم، التي نظمتها إدارة الاتصال المؤسسي لمنسوبي المديرية، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وجمعية أصدقاء بنوك الدم.وأعرب المهندس الفريحي عن شكره وتقديره لجميع الموظفين بالمديرية وإدارة خدمات المياه ببريدة على مشاركتهم حملة التبرع بالدم كونها أحد المبادئ الإنسانية النبيلة، مثمناً التعاون القائم بين المديرية والشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكداً حرص المديرية على مد جسور التعاون والتواصل الاجتماعي مع جميع الجهات الحكومية، من خلال تفعيل مثل هذه المبادرات في شتى المجالات.يذكر أن الحملة تأتي ضمن مبادرات المديرية الهادفة نحو تفعيل الدور المجتمعي، التي تقام على مدار العام، وتستهدف المنسوبين بالمديرية والفروع، لتؤكد أهمية العمل الإنساني النبيل، كونها تحمل الكثير من المعان السامية، وتسهم بإذن الله تعالى في إنقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين.// انتهى //13:12ت م0074

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