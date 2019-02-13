السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً إعلان ئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس أمام النواب بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتبحث مع الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق بريكست بشكل يريح البرلمان، مما يضفي مزيدًا من الغموض على تفاصيل خروج لندن من التكتل.

وأوضحت الصحف أن تعثر المحادثات بين ماي والقادة الأوروبيين حتى الآن هي بسبب مسألة شبكة الأمان الإيرلندية التي تهدف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولفتت صحف الأربعاء تعهد رئيسة الوزراء بالعودة الى مجلس العموم في الـ26 من فبراير المقبل لعرض مسودة أخرى لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) لطرحها للنقاش والتصويت عليها في اليوم التالي.

ونقلت الصحف عن المتحدث السياسي بإسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قوله إن ماي لا تعتزم الاستقالة هذا الصيف، نافياً التقارير عن اعتزامها الاستقالة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

13:09ت م

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لندن 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً إعلان ئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس أمام النواب بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتبحث مع الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق بريكست بشكل يريح البرلمان، مما يضفي مزيدًا من الغموض على تفاصيل خروج لندن من التكتل.وأوضحت الصحف أن تعثر المحادثات بين ماي والقادة الأوروبيين حتى الآن هي بسبب مسألة شبكة الأمان الإيرلندية التي تهدف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.ولفتت صحف الأربعاء تعهد رئيسة الوزراء بالعودة الى مجلس العموم في الـ26 من فبراير المقبل لعرض مسودة أخرى لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) لطرحها للنقاش والتصويت عليها في اليوم التالي.ونقلت الصحف عن المتحدث السياسي بإسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قوله إن ماي لا تعتزم الاستقالة هذا الصيف، نافياً التقارير عن اعتزامها الاستقالة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //13:09ت م0072

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