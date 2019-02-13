السعودية اليوم / السفير الخريجي يستقبل السفير الموريتاني لدى تركيا



جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبة بمقر السفارة في انقرة اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تركيا، سيد أحمد البكاي حمادي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:08ت م

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جدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساستقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبة بمقر السفارة في انقرة اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تركيا، سيد أحمد البكاي حمادي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:08ت م0071

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