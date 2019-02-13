السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الداخلية بسلطنة عُمان



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لجلالته.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.

// انتهى //

13:01ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لجلالته.وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.كما حضره من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.// انتهى //13:01ت م0070

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