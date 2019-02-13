السعودية اليوم / تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة نجران

نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة نجران فيما يلي نصه:قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).أقدم / علي بن مانع بن علي آل مردف - سعودي الجنسية - على قتل / يحيى بن صالح بن حسين اليامي - سعودي الجنسية - ، وذلك بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن مانع بن علي آل مردف - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 8 / 6 / 1440هـ، بمدينة نجران في منطقة نجران.و أعلنت وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.// انتهى //12:55ت م0066