السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة



جيزان 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، وبحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.

وهنأ سموه المشمولين بالترقية، متمنياً لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهاً بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن, وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.

من جانبهم رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

12:55ت م

0065



جيزان 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، وبحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.وهنأ سموه المشمولين بالترقية، متمنياً لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهاً بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن, وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.من جانبهم رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //12:55ت م0065

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.