

نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة" ، يوم الجمعة المقبل، ندوة علمية بعنوان "العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين والحركة الحوثية وأثرها في زعزعة أمن الأوطان"، وذلك بجامع الصحابة بالغويلا في مدينة نجران.

تأتي الندوة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن مبادرة تعزيز الوسطية، الهادفة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الفكري وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف.

// انتهى //

12:55ت م

0064



نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة" ، يوم الجمعة المقبل، ندوة علمية بعنوان "العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين والحركة الحوثية وأثرها في زعزعة أمن الأوطان"، وذلك بجامع الصحابة بالغويلا في مدينة نجران.تأتي الندوة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن مبادرة تعزيز الوسطية، الهادفة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الفكري وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف.// انتهى //12:55ت م0064

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "العلاقة بين حركة الإخوان وحركة الحوثية وأثرها في زعزعة أمن الأوطان"ندوة علمية بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.