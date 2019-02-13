انت الان تتابع تفاصيل خبر قناة سعودية تحذف أرشيف أكاديمي دعم فلسطين وهاجم "العربية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:49 مساءً - ذكر حساب "معتقلي الرأي" المختص بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في السعودية، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاربعاء أن قناة "المجد" الفضائية التي تبث من الرياض، قامت بحذف جميع الفيديوهات المتعلقة ببرامج الأكاديمي السعودي الشهير أحمد بن راشد بن سعيد.

وأكد الحساب أن برنامجي "ما تخفي السطور"، و"وراء العناوين"، وهما من إعداد وتقديم بن سعيد، لم يعودا موجودين على حساب القناة عبر "يوتيوب".

وأشار إلى أن القناة السعودية حذفت جميع المقابلات واللقاءات التي أجرتها معه، وفي مقدمتها مقابلات برنامج ""بوصلة الصراع"، المعني بالقضية الفلسطينية.

واكتفى بن سعيد الموجود حالياً خارج بلاده بإعادة نشر التغريدة على صفحته بـ"تويتر"، دون التعليق عليها، في حين لم ترد القناة السعودية على تلك الاتهامات.

وكان الأكاديمي السعودي بن سعيد أعلن في يوليو 2017 توقفه عن التغريد عبر حسابه على "تويتر"، قبل ان يعود مجدداً للنشر.

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وعرف بن سعيد بنشاطه ومقالاته وقصائده في عدة صحف خليجية، إضافة إلى ظهوره الإعلامي عبر قنوات إخبارية أبرزها "الجزيرة".

واشتهر بن سعيد بنقده اللاذع لقناة "العربية"، وإنشائه الحملة الشهيرة "تفكيك الخطاب المتصهين"، وكان لـ"العربية" فيها النصيب الأكبر من تغريداته.

وسبق أن تعرض لحملة تهديد بالخطف والقتل بعد اختفاء مواطنه الإعلامي جمال خاشقجي في أكتوبر من العام الماضي، أبرز ما ورد فيها تلميح الأمير السعودي خالد بن عبد الله فيصل بن تركي، الوارد في أحد تعليقاته على تغريدة لبن سعيد: "ما ودك (ألا تريد) تمر على السفارة السعودية؟".

وفي يوليو من العام الماضي أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن أحمد بن سعيد مطلوب على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب لدى المحكمة الجزائية المختصة، غير محددة طبيعة التهم الموجهة له.

وتعرض بن سعيد للاعتقال أكثر من مرة، وتتهمه السلطات السعودية بتهم تتصل بالإرهاب، على غرار عشرات العلماء والدعاة والإصلاحيين الذين زج بهم ولي العهد محمد بن سلمان في السجون منذ أكثر من عام.