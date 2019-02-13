لا يخلو منزل بها من الخيول.. تعرّفوا على قرية "دمو" المصرية

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:49 مساءً - "مَلك جمال الخيول".. هكذا يوصف الخيل العربي الأصيل، بفضل جاذبيته وقوامه الممشوق، وتجارته الرائجة

تقع قرية "دمو" بمحافظة الفيوم، وهي مشهورة بغرام الخيل وتدريبه وتربيته

تعج القرية بحظائر تربية الخيل، فلا يخلو منزل بها من الخيول أو مدربيها

Advertisements اشتهرت القرية باسم "قرية الألف مُدرب"؛ حيث يقصدها مصريون وعرب لتدريب أطفالهم على الفروسية خصوصاً

ليس التدريب وحده ما يشغل أهل القرية، فهناك تجارة رائجة لخيولهم

تشتهر قرية "دمو" بالخيول العربية الأصيلة الفريدة من نوعها، والتي تتميز بنعومة الوجه

يُطلق عليها قرية "الألف مدرب"؛ نظراً إلى انتشار أبنائها في جميع أنحاء العالم لتدريب الخيول، خصوصاً دول الخليج

تضم 6 مزارع كبرى، نصفها للخيول العربية الأصيلة، والنصف الآخر لـ"الخيول البلدي"

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