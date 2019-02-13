السعودية | إحباط هروب مطلوب جنائي بمنفذ الرقعي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:33 مساءً, 13 فبراير 2019 م حفر الباطن - عبدالله السعيدي أحبطت جوازات الرقعي هروب “باكستاني” مطلوب في قضية جنائية. وقال المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية عقيد / معلا بن مرزوق العتيبي تمكنت جوازات منفذ الرقعي مساء يوم الأثنين الموافق ٦ / ٦ / ١٤٤٠هـ من ضبط وافد مطلوب في قضية جنائية أثناء محاولته الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، وهو متنكراً بزي عمال صيانة المنفذ، واتخاذ الإجراءات النظامية.

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