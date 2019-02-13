شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطناً ومثّل بجثته في نجران والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة نجران ، وقالت في بيان لها :"أقدم علي بن مانع بن علي آل مردف - سعودي الجنسية - على قتل يحيى بن صالح بن حسين اليامي - سعودي الجنسية - ، وذلك بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني علي بن مانع بن علي آل مردف - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء بمدينة نجران في منطقة نجران.