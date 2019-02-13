شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : فرصة تاريخية تهددها الخروقات الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن الحل السياسي للأزمة في اليمن لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات. وغرد عبر تويتر : "تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولا هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى، الحل السياسي للأزمة لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات، أمامنا فرصة تاريخية تهددها الجهود الحوثية للالتفاف على ستوكهولم.



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