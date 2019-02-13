شكرا لقرائتكم الشيخ المطلق يحذر الزوجة الأولى من الانقلاب على زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق نصائح إلى الرجال المعددين، مشددًا على ضرورة حسن الخلق ومكارم الأخلاق مع الزوجة الأولى، لأن أكثر ما يشق على الزوجة أن تظن أن الزوجة الثانية ستأخذ زوجها منها، ولا يجوز للرجل أن يجرح مشاعر زوجته لأنها أم أولاده في النهاية وشريكة حياته.

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وقال الشيخ المطلق في حواره ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن الرجل غير ملزم بإخبار زوجته بنيّته الزواج من زوجة ثانية، مبيناً أن الأمر يختلف من امرأة لأخرى ولكن الأفضل أن تكون الزوجة على علم بذلك.

كما حذر المطلق الزوجة الأولى من الجحود والانقلاب على زوجها بسبب زواجه من ثانية، مضيفًا أن إخبار الزوجة بنية الزواج من ثانية له إيجابيات وسلبيات، وكل إنسان أعرف بزوجته.

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