- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الشيخ المطلق يحذر الزوجة الأولى من الانقلاب على زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق نصائح إلى الرجال المعددين، مشددًا على ضرورة حسن الخلق ومكارم الأخلاق مع الزوجة الأولى، لأن أكثر ما يشق على الزوجة أن تظن أن الزوجة الثانية ستأخذ زوجها منها، ولا يجوز للرجل أن يجرح مشاعر زوجته لأنها أم أولاده في النهاية وشريكة حياته.
وقال الشيخ المطلق في حواره ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن الرجل غير ملزم بإخبار زوجته بنيّته الزواج من زوجة ثانية، مبيناً أن الأمر يختلف من امرأة لأخرى ولكن الأفضل أن تكون الزوجة على علم بذلك.
كما حذر المطلق الزوجة الأولى من الجحود والانقلاب على زوجها بسبب زواجه من ثانية، مضيفًا أن إخبار الزوجة بنية الزواج من ثانية له إيجابيات وسلبيات، وكل إنسان أعرف بزوجته.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ المطلق يحذر الزوجة الأولى من الانقلاب على زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.