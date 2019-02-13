شكرا لقرائتكم الوزير الصمعاني يوجه بالتوسع في خدمات كتابة عدل شمال الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في الخدمات التي تقدمها كتابة العدل الثانية بشمال الرياض لتصبح شاملة لأعمال كتابات العدل.

ونص توجيه وزير العدل على أن يكون مسماها كتابة العدل بشمال الرياض واختصاصها توثيق العقود وضبط الإقرارات، بالإضافة إلى منح صلاحية تقديم خدمات التوثيق العقارية كالإفراغات.

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وجاء توجيه وزير العدل بناء على ما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، وبناء على ما يتطلبه تطوير العمل في كتابة العدل الثانية بشمال الرياض بتعديل اختصاصاتها، بإضافة أعمال توثيق الأولى لها.

كما وجه وزير العدل بإضافة أعمال توثيق انتقال ملكية العقارات، والرهون وفكها، وقبول المنح السكنية والزراعية، وقسمة التراضي بين البالغين، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

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