شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق تدشين معرض ومؤتمر إنترنت الأشياء بمشاركة 300 شركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الهنوف السليمان - الرياض

وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” افتتاح وزير وزير الاتصالات وتقنية المعلوامات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، صباح اليوم الأربعاء، معرض ومؤتمر إنترنت الأشياء.

ودشن الوزير السواحة فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثاني لإنترنت الأشياء تحت شعار مفهوم جديد للاتصالات ومنتدى الأمن السيبراني، بمشاركة واسعة من الخبرات الوطنية والإقليمية والعالمية تشمل قطاعات متخصصة في مجالات التقنية والاتصالات والتحول الرقمي والأمن السيبراني.



وتشهد فعاليات المعرض والمؤتمر بنسخته السعودية الثانية عروضًا منوعة لتقنيات إنترنت الأشياء تقدمها الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا القطاع، الى جانب استضافة نخبة من المتحدثين في فعاليات المؤتمر من المسؤولين في القطاع العام والاكاديميين وممثلي القطاع الخاص لتقديم خلاصة خبراتهم العلمية والعملية وطرح أوراق بحث علمية تتضمن أحدث الانجازات في نظم تقنية المعلومات ونظم معالجة الإشارات الرقمية.

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ويشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر نحو 300 شركة محلية وإقليمية وعالمية وأكثر من 50 متحدثًا، يطرحون أحدث الانجازات في مجال التقنية والاتصالات وتكنولوجيا انترنت الأشياء وتطبيقاتها العملية في مختلف مناحي الحياة، الى جانب الشركات العالمية والاقليمية المتخصصة في أمن وحماية المعلومات.



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