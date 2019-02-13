شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات العامة يعتزم رفع حصته بأكواباور لـ40% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان اعتزام الصندوق زيادة حصته في أكوا باور من 25% إلى 40%.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن أنه استحوذ على حصة كبيرة في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” المطوّرة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك في 4 يوليو من العام 2018، بحسب “العربية”.

وأضاف الصندوق، حينها، أن هذا الاستثمار سيجعل الصندوق مساهماً مباشراً بنسبة 15.2% في أكوا باور.

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وكانت الشركة العربية السعودية للاستثمار “سنابل للاستثمار” المملوكة بالكامل من قبل “صندوق الاستثمارات العامة”، استثمرت نسبة 9.78% في شركة “أكوا باور”، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة “أكوا باور” بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%، واليوم يعتزم الصندوق السيادي رفع هذه الحصة إلى 40%.

ويأتي استثمار “صندوق الاستثمارات العامة” في “أكوا باور” بأكمله على شكل زيادة لرأس المال في الشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم استراتيجية نمو الشركة وخططها الاستثمارية المستقبلية.

وسجلت شركة “أكوا باور” منذ تأسيسها عام 2004، قصة نجاح سعودية لتصبح شركة رائدة في قطاع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة وتحلية المياه في المملكة، فضلاً عن توسعها السريع في أسواق جديدة.

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