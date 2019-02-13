الان تتابع «الخليج 365» تكشف ليلة الاسناد للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

علمت “الخليج 365” من مصادرها أن الهيئة العامة للاحصاء ستقوم بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1440/2020 وما يسبقه من الأعمال التحضيرية ابتداءا من عام 1438هـ ووصولا إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج .

وبحسب التفاصيل فقد حدد مساء يوم الثلاثاء ليلة الاربعاء 22/7/1441هـ لتكون ليلة الاسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441 هـ.