الان تتابع أمير عسير يُكَرّم عدداً من أفراد الشرطة لضبطهم قضية مخدرات خطيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابها- الخليج 365:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، عدداً من أفراد شرطة المنطقة نظير جهودهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وذلك على مسرح مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير.

وفور وصول سموه، بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمير منطقة عسير كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للأفراد المكرمين، مؤكداً أن هذا التكريم ما هو إلا استمرار لنهج الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وحرص القيادة الرشيدة في تشجيع رجال الأمن على أداء مهامهم الموكلة إليهم، وتكريم المتميزين والمجتهدين منهم، مشيداً بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف قطاعاتهم لضبط الأمن والاستقرار والعمل بكل إخلاص وتفانٍ.

وقال سموه : أحيي كافة القيادات الأمنية، ولهم مني جميعاً كل الشكر والتقدير، وأنتم أيها الجنود الأبطال وجودنا بينكم هذا اليوم يثلج الصدر، وسنعمل على مشاركتكم في مناسباتكم القادمة وتكريمكم خلال تخريجكم، فهنيئاً لنا بكم.

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عقب ذلك ألقى مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي كلمة رفع خلالها الشكر لسمو أمير منطقة عسير على رعايته واهتمامه بتكريم رجال الأمن نظير ما قاموا به أثناء أداء واجبهم، مؤكداً أن ذلك امتداد للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لحفظ أمن الوطن والمحافظة على مقدَّراته، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات وظواهرها التي تعد الأكثر تعقيداً وخطورة على الفرد والمجتمع، وإحدى مشكلات العصر التي تعاني منها كافة بلدان العالم .

وأشار اللواء القرزعي إلى أنه يجري العمل في كافة القطاعات على تنفيذ توجيه سمو أمير منطقة عسير بإقامة حملة للوقاية من المخدرات في منطقة عسير، والتي أوصت بها ورش العمل التي عقدتها جامعة الملك خالد مؤخراً في هذا الشأن، والتي تهدف إلى حماية ووقاية الموظف العام من آفة المخدرات.

مبيناً أن هذا التكريم أمام فوج من رجال الأمن الملتحقين بالدورات التخصصية إنما هو تعزيز لهذا المفهوم وحافز لهم لأداء واجبهم جنباً إلى جنب مع زملائهم في الميدان ويكونوا معاً كالصخرة الصماء تتحطم عليها أطماع العابثين والمتاجرين بعقول أبناء هذا الوطن، سائلاً الله تعالى في ختام كلمته أن يكلل الجهود المبذولة لمكافحة آفة المخدرات والقضاء عليها، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وفي نهاية الحفل، تسلّم رجال الأمن المكرمين مكافآتهم وشهادات الشكر من يد سموه، تقديراً لما قدّموه في مجال عملهم وجهودهم في كشف قضية مخدرات ضبط فيها كميات من الحشيش المخدر .

وعبّر المُكرّمون من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزاً لهم – بإذن الله – لتقديم المزيد من الجهود وصولاً للمحافظة على أمن الوطن وأبنائه من آفة المخدرات وأخطارها.