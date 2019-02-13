الان تتابع أمير الباحة يتفاعل ويأمر بسداد ديون مواطنة من ذوي الإحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان:

تفاعل صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود مع حالة مواطنة من ذوي الإحتياجات الخاصة بعد إن نشرت مناشدتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد قالت المواطنة : اناشد الأمير الدكتور حسام بن سعود بعد الله أن يساعدني ويفك كربتي انا سيدة من ذوي الإحتياجات الخاصة مطالبة بسداد دين اقترضته من البنك بسبب مصاريف علاجي وعلي حكم محكمة وعندي إيقاف لخدماتي ولا أستطيع العلاج أناشدك يا أمير الإنسانية وكلي أمل في أن تساعدني في إنهاء معاناتي وفك كربتي.

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وفِي أقل من ٢٤ ساعة تفاعل سمو أمير النطقة مع الحالة وقالت إمارة المنطقة عبر حسابها في “تويتر” في أقل من ٢٤ ساعة تجاوب سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مع حالة المواطنة من ذوي الإحتياجات الخاصة الموقوفة خدماتها وفاء الزهراني .

وأضافت : حيث وجه سموه بسداد كامل دينها المسجل لدى المحكمة وإنهاء معاناتها عاجلاً .

وقد قدمت المواطنة شكرها عبر حساب تويتر يحمل اسم بنت زهران وقالت اشكر سيدي امير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود على اهتمامه وتوجيهه بدراسة حالتي والتأكد من معلوماتي وسداد كامل الدين الذي صرفته بسبب علاجي من المرض.

وأسأل الله أن يحفظ سموه ويصلح بطانته ولا يحرمه أجري وان يحفظ قادتنا وولاة أمرنا المخلصين لشعبهم كما قدمت المواطنة شكرها لكل من ساعدها وساهم في إنهاء معاناتها .