الارشيف / اخبار السعوديه

«الحميدي» ينضم للرياضية السعودية

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع «الحميدي» ينضم للرياضية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

انضم الإعلامي عبدالرحمن الحميدي لطاقم القناة السعودية ، حيث سيبدأ في تقديم أحد البرامج الحوارية بالقناة.

Advertisements

وأعرب الحميدي عن بالغ سعادته بهذه الخطوة التي تشكل أهمية خاصة في مسيرته الإعلامية، سائلا الله العلي القدير التوفيق والنجاح.

كما تقدم بالشكر لإدارة القناة الرياضية السعودية وللهيئة العامة للرياضة على هذه الثقة، مؤكدا أنه عاد إلى بيته الأول.

وسبق للإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن قدم العديد من البرامج الرياضية عبر شاشة التلفاز وفي الإذاعة، حيث عمل بمجموعة قنوات MBC كما قدم برنامج مانشيت على إذاعة U إف إم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الحميدي» ينضم للرياضية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا