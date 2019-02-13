الان تتابع «الحميدي» ينضم للرياضية السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
انضم الإعلامي عبدالرحمن الحميدي لطاقم القناة السعودية الرياضية، حيث سيبدأ في تقديم أحد البرامج الحوارية بالقناة.
وأعرب الحميدي عن بالغ سعادته بهذه الخطوة التي تشكل أهمية خاصة في مسيرته الإعلامية، سائلا الله العلي القدير التوفيق والنجاح.
كما تقدم بالشكر لإدارة القناة الرياضية السعودية وللهيئة العامة للرياضة على هذه الثقة، مؤكدا أنه عاد إلى بيته الأول.
وسبق للإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن قدم العديد من البرامج الرياضية عبر شاشة التلفاز وفي الإذاعة، حيث عمل بمجموعة قنوات MBC كما قدم برنامج مانشيت على إذاعة U إف إم.
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