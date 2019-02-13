التقديم على المساعده المقطوعه الكترونيا من أكثر ما يشغل بال المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على الدعم، وفرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية برنامج المساعدة المقطوعة، ومن خلال هذا البرنامج يتم تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل بالمملكة، ويُمكن لأي مواطن ممن تنطبق عليه شروط المساعدة المقطوعة الحصول على الدعم؛ لمواكبة التغيرات والإصلاحات الإقتصادية في المملكة، وإرتفاع فواتير الكهرباء والمياه، ولذلك نقدم لكم في هذا الموضوع طريقة التقديم على المساعده المقطوعه الكترونيا دون بذل جهد أو تعب.

التقديم على المساعده المقطوعه الكترونيا

يهدف برنامج المساعدة المقطوعة إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً بالمملكة، ومن خلاله يتم تقديم قيم مالية للأسر المحتاجة مرة واحدة فقط، ويُمكن التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المُستفيد بالدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد الإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع، نضغط على خيار (الخدمات الإلكترونية).

ثم نقوم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني، ورمز التحقق الموجود بالشاشة.

بعد ذلك يتم الضغط على زر (عرض).

سيقوم الموقع بعد ذلك بدراسة حالة المُتقدم، والتأكد من البيانات، وفي حالة إنطباق شروط المساعدة على المُتقدم، يتم إختياره ضمن أحد الفائزين بالدعم المالي.

قيمة الدعم المادي للمساعدة المقطوعة

تتراوح قيمة الدعم المالي للمُتقدم ما بين 14 ألف ريال سعودي إلى 30 ألف ريال سعودي للشخص الواحد، ويتم صرف المساعدة من خلال رب الأسرة، وتتوقف قيمة المساعدة المقطوعة على عدد أفراد الأسرة، ولا يوجد موعد ثابت لصرفها.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل السعودية قد فتحت باب تحديث البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وأكدت على جميع الأسر المحتاجة بضرورة تحدِيث البيانات الخاصة بهم بحد أدنى 9 شهور، وذلك إذا كانوا يريدون الحصول على المساعدة المقطوعة.

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ضوابط المساعدات المقطوعة شهر ربيع ثان 1440

توجد مجموعة من الشروط والضوابط التي يتوقف عليها صرف المساعدات المقطوعة، وهذه الضوابط هي:

أن يكون المُتقدم للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل.

أن يقل راتب الموظف الأعزب عن 3000 ريال سعودي.

أن يقل راتب الموظف المتزوج عن 8680 ريال سعودي.

يتوقف مبلغ الدعم المادي المُقدم للمستفيد على عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري كالتالي:

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال السعودي مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240 10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

فيديو استعلام عن مساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي